Появился список пострадавших при пожаре на шахте в Кузбассе

«112» опубликовал список пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

При пожаре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пострадали 33 человека. Список появился в Telegram-канале «112».

По информации Telegram-канала Mash, в тяжелом состоянии находятся трое горняков, еще 30 человек были доставлены в больницы.

Пожар в шахте Кузбасса произошел рано утром в четверг, 25 ноября. В результате пострадали 43 человека, один погиб, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В шахте находились 285 человек, из них 236 уже эвакуированы.

По данным источника ТАСС, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте, взрыва не последовало. Все пострадавшие отравились продуктами горения, они госпитализированы.