В нацпарке «Таганай» появились «столовые» для птиц и животных

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области появились «столовые» для птиц и животных под открытым небом. Об этом сообщает агентство UralPress.

Всего в нацпарке появилось восемь подкормочных площадок и 48 солонцов, туда направят две с половиной тонны соли, 20 тюков сена, 300 килограммов овса и 200 килограммов семечек подсолнечника. Первые поставки уже начались и уже почти три недели «столовую» возле Черной скалы посещают глухари.

Как объяснила директор «Таганая» Эльвина Новоселова, как только сугробы станут глубокими, точки питания заработают в полном формате.

Запас семечек подсолнечника получат и все туристические приюты, на которых расположены птичьи столовые — их посещают синицы, сойки и поползни, а иногда и белки.

Ранее сообщалось, что в «Таганае» построили смотровую площадку на Большой Каменной реке. В пресс-службе нацпарка пояснили, что теперь там безопасно гулять даже зимой. Смотровая площадка не похожа на все ранее установленные на туристических маршрутах. Конструкцию постарались вписать в ландшафт так, чтобы она была максимально незаметна и не искажала вид памятника природы.