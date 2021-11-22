В нацпарке «Таганай» построили смотровую площадку на Большой Каменной реке

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области построили смотровую площадку на Большой Каменной реке. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка, передает «Комсомольская правда».

Там рассказали, что над рекой теперь безопасно гулять даже зимой.

Смотровая площадка не похожа на все ранее установленные на туристических маршрутах. Конструкцию постарались вписать в ландшафт так, чтобы она была максимально незаметна и не искажала вид памятника природы.

Ее смонтировали в ходе подготовки нового туристического маршрута по Таганаю. Тропу проложили по живописным местам нацпарка, так, чтобы с нее можно было осмотреть хребты Большой и Средний Таганай.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства в нацпарке «Таганай» оборудовали настилы на двух маршрутах, а также разместили информационные таблички и указатели. Альтернативный маршрут проложили через смотровую площадку «Тещин язык», где туристы смогут увидеть уникальное геологическое обнажение.