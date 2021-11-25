С 25 по 27 ноября в Иркутске состоится международная туристическая выставка «Байкалтур»

В Иркутске открылась международная туристическая выставка «Байкалтур» — мероприятие продлится с 25 до 27 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал первый зампредседатель правительства области Руслан Ситников, выставка проводится уже в 23-й раз. Среди участников — генконсул Республики Корея в Иркутске Ким Се Ун, генконсул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек и консул Монголии в Иркутске Чулон Баатар.

На выставке пройдут круглые столы, ярмарка вакансий, встречи с профильными учебными заведениями, а также состоятся презентации предприятий в сфере туризма.

Ранее, 18 и 19 ноября, в Ярославле прошел межрегиональный форум «Большое Золотое кольцо». Как заявили в пресс-службе правительства региона, на мероприятие обсудили инструменты для развития туризма и упралвением туристическими кластерами в рамках макротерритории Большого Золотого кольца.