Информацию о запрете на тренировки детей непривитых родителей опровергли

Сообщение о запрете на тренировки детей непривитых от COVID-19 родителей в Забайкальском крае опровергли.

Первоисточником информации стала публикация на странице «Анонимная Чита» в Instagram. В посте содержится скриншот сообщения в социальной сети, в котором, вероятно, один из родителей утверждает, что в Забайкальском крае тренировки могут посещать только те дети, чьи родители привиты от COVID-19. Подобную информацию, как следует из сообщения, родителям передал один из тренеров, при этом не указывается, о какой именно спортивной школе идет речь, и точно ли это относится к Забайкальскому краю, кроме того факта, что пост опубликован в Instagram-аккаунте, где обсуждается жизнь региона.

Сообщение также сопровождается цитатой, которую автор приводит как лозунг: «Вас никто не заставляет! Не хотите прививаться, дети заниматься не будут!» При этом не сказано, кому она принадлежит, что также может указывать на недостоверность изложенной информации. Примечательно также утверждение в посте, что для посещения тренировок родителям детей нужна исключительно вакцинация, однако QR-код могут получить и те, кто переболел COVID-19.

Кроме того, посещать тренировки разрешено только детям, которые являются членами сборных команд, при условии, если они готовятся к соревнованиям, все остальные мероприятия переведены в дистанционный формат. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Забайкальского края. Замглавы ведомства Елена Борисова при этом подчеркнула, что распоряжения о том, что родитель должен быть с QR-кодом, не было.

«У нас занятия тренировочные разрешены только для членов сборных команд края и то, только если они готовятся к соревнованиям, всё остальное у нас должно быть переведено в дистанционный режим до 1 декабря. Распоряжения о том, что должен быть родитель с QR-кодом, по линии Минспорта не было», — сказала Борисова в комментарии ИА «Чита.Ру», добавив, что члены сборных команд должны приходить в маске и перед занятием у них должна проверяться температура.

Публикация не получила широкого охвата в СМИ. Издание «Чита.Ру» передало эту информации с позиции опровержения.