Украинские военные провели танковые учения со стрельбами в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели танковые учения со стрельбами в Донбассе. Об этом штаб украинской Операции Объединенных сил (ООС) сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что учения танковых подразделений ВСУ прошли в районе проведения ООС.

В штабе добавили, что украинские военные продемонстрировали высокий уровень мастерства и подтвердили свою готовность к выполнению боевых задач.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Киев саботирует свои обязательства по Минским соглашениям и призывает к силовому сценарию урегулирования конфликта в Донбассе. По ее словам, такой подход украинского руководства ведет к срыву каких-либо переговоров в этом направлении.