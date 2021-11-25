Появилось видео последствий пожара в шахте Кемеровской области

В сети опубликовано видео последствий пожара в шахте «Листвяжная» Кемеровской области

В сети появилось видео последствий пожара в шахте «Листвяжная» Кемеровская область. Его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что вход в шахту поврежден, из него идет дым.

Пожар в шахте Кузбасса произошел рано утром в четверг, 25 ноября. В результате пострадали 43 человека, один погиб, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В шахте находились 285 человек, из них 236 уже эвакуированы.

Как сообщает источник «Интерфакса», среди 48 горняков, чье местоположение неизвестно, есть погибшие. Собеседник Ura.ru заявил об 11 погибших.