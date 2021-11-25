Лукашенко обвинил США в желании развязать войну руками поляков и украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в том, что они хотят развязать войну на границе страны и Европейского союза (ЕС), используя тему миграционного кризиса. Об этом он заявил на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции, передает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон в открытую говорит, что необходимо привлечь НАТО к сложившейся ситуации. «А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также заявил, что европейские страны не хотят войны, однако она нужна американцам. Он отметил, что США любят воевать чужими руками. Так, он рассказал, что Вашингтон намерен находиться в стороне и поставлять оружие, чтобы остальные убивали друг друга и разрушали свои экономики, а потом «придут с долларом» и «помогут» всем. «Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев», — объяснил президент.

Помимо этого, он добавил, что Штаты пытаются приблизиться к Москве, а Белоруссия мешает им в этом.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет удерживать беженцев, которые желают покинуть страну и вернуться на родину, в Ирак, однако Европейский союз должен участвовать в эвакуации мигрантов. По его словам, ЕС обещал выделить дополнительное финансирование на билеты нелегальным мигрантам, однако этого не произошло. «Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей», — сказал Лукашенко и назвал политиков ЕС мерзавцами.

