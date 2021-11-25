Санкции США против «Северного потока-2» назвали проявлением одержимости

Односторонние санкции США против «Северного потока-2» нелигитимны. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат назвала действия Вашингтона проявлением одержимости. По ее словам, Белый дом возводит барьеры для экспорта российских энергоресурсов, при этом уговаривая Россию и другие страны расширить продажу нефти и газа, чтобы сбить цены на топливо.

Захарова также отметила, что односторонние санкции США ударят не только по России, но и по американским союзникам. Она добавила, что Вашингтон совершенно не заботится об интересах своих партнеров.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден намеревается добиться в конгрессе, чтобы санкции по «Северному потоку-2» были исключены из оборонного бюджета США. К конгрессменам, по информации источников, уже обратился секретарь Госдепа США Энтони Блинкен.

23 ноября стало известно, что министерство финансов США ввело санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных с «Северным потоком-2».