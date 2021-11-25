Первый российский регион высказался против законопроекта о QR-кодах

Законопроект о введении QR-кодов на некоторых видах транспорта не поддержали в парламенте Северной Осетии, сообщает ТАСС.

Так, 30 депутатов в Северной Осетии поддержали законопроект о QR-кодах, 12 высказались против его принятия. Для принятия законопроекта было необходимо набрать 35 голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал процесс принятие законопроектов о QR-кодах сложным в технологическом, социальном и цифровом плане. Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили поправки к правительственным законопроектам о введении QR-кодов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, которые нужно будет предъявлять в общественных местах и транспорте.

Они предложили предложили выдавать QR-код еще двум категориям россиян — привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим коронавирусом.