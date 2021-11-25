Зеленского уличили в наслаждении своей властью

Экономист Скаршевский: Зеленскому не хватит и пяти сроков на выполнение своих обещаний

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «НАШ» уличил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот наслаждается властью, а также отметил, что на выполнение своих предвыборных обещаний ему не хватит и пяти сроков.

Он напомнил, что на прошлой неделе был проведен тендер по расходам из бюджета на сумму примерно 23 миллиарда гривен. Примерно половина этих средств, по его словам, ушла на «Большую стройку», проценты по кредитам за которую обойдутся украинцам в 15 миллиардов гривен.

«Из его риторики — ему и пяти сроков будет мало. Он начал наслаждаться властью, почувствовал безнаказанность. Решение СНБО, которое он ввел, нарушает Конституцию. Ему это известно, но все равно он этим занимается», — подытожил Скаршевский.

Ранее стало известно, что Украина получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сотни миллионов долларов. Зеленский выразил благодарность совету директоров МВФ и указал, что средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.