Переболевшим COVID-19 россиянам автоматически продлят QR-коды

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что россиянам, перенесшим COVID-19, автоматически продлят сертификаты и QR-коды. Действовать документы будут один год, а не шесть месяцев, как сейчас. Слова главы ведомства передает РИА Новости.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому [он будет действовать] один год с момента выздоровления», — заявил Мурашко, добавив, что документы уже вносятся в систему.

В настоящее время у тех, кто переболел коронавирус, на портале Госуслуг есть QR-код. Он действует в течение полугода после перенесенной болезни. Согласно нововведениям, срок его службы продлили до года.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что законопроекты о внедрении QR-кодов пока не приняты из-за сложности процесса. Он уточнил, что трудность состоит в поиске баланса между спасением людей и сохранением экономики страны.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля планируется выдавать коды только переболевшим, привитым и тем, у кого есть медотвод от прививки.

