Назван победитель народного голосования «Сокровища России»

Город-курорт Белокуриха в Алтайском крае назван победителем народного голосования во Всероссийском ежегодном проекте «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Об этом сообщается на сайте правительства Алтайского края.

Так, Белокуриха стала лидером в номинации «Пляжный, оздоровительный или рекреационный курорт», набрав 24 процента голосов. На втором месте разместился город Зеленоградск в Калининградской области (22 процента), на третьем — полуостров Копылово в Самарской области (12 процентов).

Отмечается, что курорты на Белокурихе принимают путешественников круглый год. Город является популярным направлением для расслабленного отдыха — он известен своими санаториями и оздоровительными комплексами.

Ранее в ноябре на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области построили новую канатную дорогу. Новый подъемник запустится на секторе Б — «Каскад Восток». Его пропускная способность — 2,4 тысячи человек в час. Сиденья оборудованы колпаками и подогревом, а также специальными рамками для работы при сильном ветре.

