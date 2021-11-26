Поступили сообщения об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево

Неизвестный через оператора службы «112» сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, эвакуация здания аэропорта не проводилась. В настоящий момент на месте работают полицейские и кинологи с собаками.

Ранее, 17 ноября, поступили сообщения о возможном взрыве в самолете казахстанской авиакомпании Air Astana, следовавшем из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Позже стало известно, что воздушное судно совершило благополучную посадку. Подробности инцидента не раскрываются.