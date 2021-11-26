В крупнейшей экономике Европы увидели угрозу банковского «пузыря»

Центральный банк Германии, экономика которой является крупнейшей в Европе, увидел угрозу банковского «пузыря» со стороны рынка жилой недвижимости. Об этом он сообщил в своем обзоре финансовой стабильности за 2021 год.

По мнению Центрального банка Германии, банкам страны стоит готовиться к рискам на рынке жилой недвижимости из-за роста цен. По данным финансового регулятора, за 2020 год цены на жилье в стране резко выросли, в среднем на 6,7 процента. При этом Центробанк фиксирует завышение цен в сравнении с реальной стоимостью недвижимости. Так, цены оказались завышены на 10-30 процентов.

В свою очередь, банки нарастили объем выданных кредитов на покупку жилья, в третьем квартале 2021 года объем выданных займов вырос на 7,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, по данным Центробанка. В связи с «раздутыми» ценами на недвижимость регулятор опасается, что в будущем ожидаемое падение цен на жилье может негативно сказаться на состоянии банков, учитывая, что стоимость залогового обеспечения по выданным банками кредитам окажется также завышена.

Финансовый регулятор отметил, что с начала пандемии в стране сократился показатель контрциклического буфера капитала банков — механизм, который защищает банковский сектор от угроз в период избыточного роста кредитования с помощью более высоких требований. Текущий механизм не учитывает растущие цены на жилье, напомнил Центробанк, и у банков может оказаться недостаточно капитала, если кредиты начнут обесцениваться. «Высокая доля долгосрочных кредитов делает банковскую систему уязвимой. Например, около половины банковских кредитов на жилую недвижимость имеют фиксированную процентную ставку более чем на десять лет», — говорится в обзоре.

Проблемы в банковском секторе — не единственное, что тревожит власти Германии. Так, индекс делового климата среди немецких предприятий падает пятый месяц подряд. Бизнес теряет оптимизм и веру в рост экономики из-за проблем с поставками в обрабатывающей промышленности и нового всплеска заболеваний коронавирусном. Опрос также показал, что руководители компаний менее удовлетворены своим текущим положением, а их ожидания на первую половину 2022 года стали более пессимистичными.