Описана истерика Роналду после вылета из Лиги чемпионов с «Ювентусом»

В сети появились кадры из документального фильма «Все или ничего», посвященного выступлению туринского «Ювентуса» в сезоне-2020/2021. Они доступны в Twitter.

На видео показано, как экс-нападающий команды Криштиану Роналду устроил истерику в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», когда туринцы проигрывали со счетом 0:1. Он зашел в раздевалку и начал кричать на партнеров по команде. «Дерьмо! Мы играем как дерьмо! Мы вообще не играем! Это игра Лиги чемпионов!» — несколько раз сказал футболист и бросил футболку на пол.

В результате в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Порту»: в первом матче они выиграли со счетом 2:1, во втором проиграли — 2:3. В фильме показано, как после встречи Роналду заплакал в раздевалке.

Роналду ушел из «Ювентуса» в английский «Манчестер Юнайтед» в августе этого года. В составе «бьянконери» он дважды выиграл Серию А и один раз становился обладателем Кубка Италии.