Зеленский испугался России из-за нарушающего Минские соглашения закона

Зеленский выступил против принятия закона о переходном периоде в Донбассе из-за России

Принятие закона о переходном периоде в Донбассе, который нарушает положения Минских соглашений, стоит отложить из-за риска эскалации напряженности со стороны России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне, запись трансляции доступна в Facebook.

По его словам, сам закон вызвал неоднозначные реакции и у партнеров Украины. «Тут не вопрос в том, что Россия против этого, мы независимая страна. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации», — испугался Зеленский реакции Москвы.

5 августа в пресс-службе украинского министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий сообщили, что правительство Украины одобрило законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Среди прочего, в документе предлагается закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса «государства-агрессора».

Законопроект также вводит ответственность за правонарушения, связанные с «временной оккупацией», и ограничивает избрание и назначение на должности тех, кто был приобщен к «деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России».

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.