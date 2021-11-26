В России появился Telegram-канал о реформах и работе ФСИН

Освещение реформ и событий Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начал специально запущенный анонимный Telegram-канал «Библиотека Улюкаева». В пятницу, 26 ноября, в канале появились первые публикации, в которых говорится о смене директора ФСИН и планах авторов канала и дальше активно освещать «зачистку системы».

«Редакция начинает с удовольствием работу канала. Ждем ваших материалов — чтобы новому руководству ФСИН было проще разобраться где там, что и как», — говорится в сообщении.

По словам автором канала, он «не принадлежит ни к одной из групп влияния вокруг системы ФСИН, включая проект "Гулагу.нет", и будет независимо оценивать происходящие вокруг службы исполнения наказаний события, рассказывая о них аудитории в виде аналитики, новостей и других форматов».

Аудитория Telegram — одна из самых быстрорастущих среди нестандартных медиа. По данным самой компании, число активных пользователей мессенджера в 2021 году превысило 500 миллионов ежемесячных уникальных посетителей.

Одним из наиболее популярных сегментов среди источников в Telegram являются анонимные общественно-политические и экономические каналы, их аудитория в России превышает 3 миллиона подписчиков.