Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России пополнил список СМИ-иноагентов: в реестр внесли ООО «Нобелевский призыв» и главреда издания Sota Vision Олега Еланчика. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС.
Учредителем «Нобелевского призыва» является признанная в октябре иноагентом журналист «Проекта» (издание признано в России нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.
19 ноября список СМИ-иноагентов расширился за счет ООО «Честные выборы» и фонда развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» (включены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). В ведомстве отметили, что речь идет «о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности».