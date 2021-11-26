Россиянка заявила об изнасиловании на свидании после кальяна

В Москве изнасиловали россиянку, покурившую в гостях кальян со «странным» вкусом

В Москве проводится проверка после заявления девушки об изнасиловании. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, москвичка познакомилась с насильником на сайте знакомств. После первого свидания он предложил девушке покурить кальян у него дома. Сделав несколько затяжек, девушка обратила внимание, что у табака странный вкус. После этого она якобы потеряла возможность контролировать свое тело. Мужчина воспользовался ее беспомощностью, подавил попытки сопротивления и совершил изнасилование.

15 ноября сообщалось, что полиция Москвы поймала пытавшегося изнасиловать пьяную россиянку преступника — им оказался гражданин Белоруссии, ранее судимый за кражу.