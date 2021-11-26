Ноги Карпина на новом фото удивили россиян

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился новыми кадрами с тренировки и удивил подписчиков. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram в пятницу, 26 ноября.

52-летний Карпин разместил фотографии и видеоролики, на которых он выполняет упражнение, сидя на специальном тренажере. Бывшего футболиста запечатлели в очках, черной олимпийке спортивного бренда Puma и шортах того же цвета. На размещенных кадрах видны его накачанные ноги с рельефными мышцами. «В ожидании жеребьевки. Ждем-с?!» — подписал он пост, который набрал почти 20 тысяч лайков за час.

Подписчиков восхитила физическая форма тренера, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Хоть сейчас в центр поля», «Все наши футболисты отдыхают. Берите пример», «Ну и банки!», «Машина», «Тренер выглядит, как футболист», «Вот это форма», «Ноги — ништяк», «Валерий Георгиевич, решили сами выйти на поле и показать, как надо? Давно пора», «Терминатор», «Роналду увидит — обзавидуется», — высказывались россияне.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом был подписан до конца отборочного цикла на мундиаль. Он предусматривал автоматическое продление в случае выхода команды в финальную стадию турнира или стыковые матчи.