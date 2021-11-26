Леопард перепутал пожилую женщину с козой и растерзал ее

Женщина отправилась в лес пасти коз и погибла в зубах леопарда

Женщина в возрасте 70 лет погибла в зубах перепутавшего ее с козой леопарда вблизи города Чхота Удайпур в индийском штате Гуджарат. Об этом сообщает Times of India.

Жительница деревни Лагами Кухибен Дханак вечером отправилась в лес пасти коз. Когда пожилая женщина не пришла ночевать домой, семья и другие жители деревни отправились искать ее в лесу.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Около полуночи они обнаружили тело Дханак. На лбу, животе и левой ноге женщины были травмы. Жители поняли, что ее растерзал леопард, и сообщили о произошедшем представителям Индийской лесной службы.

Ночью лесники приехали на место происшествия и доставили тело погибшей в медицинский центр для проведения вскрытия. Утром они установили в этой местности две клетки, чтобы изловить леопарда. «Есть вероятность, что леопард перепутал пожилую женщину с козой или другим животным и напал на нее. Мы уже установили клетки и запустили процедуру выплаты компенсации семье погибшей в соответствии с законодательством страны», — сказал представитель лесного ведомства.

Ранее сообщалось, что на жителя индийского города Пуна, штат Махараштра, делавшего утреннюю зарядку, напал леопард. Хищник прыгнул на мужчину сзади, но его знакомый сумел прогнать животное и поднять тревогу.