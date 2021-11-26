Врио главы МЧС выразил соболезнования в связи с гибелью людей на «Листвяжной»

Врио главы МЧС Чуприян выразил соболезнования в связи с гибелью 52 человек на «Листвяжной»

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Росси Александр Чуприян выразил соболезнования в связи с гибелью 52 человек в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, пишет ТАСС.

Он отметил масштабы трагедии, а также выразил глубокие и искренние соболезнования родным погибших от себя и от имени коллектива ведомства. Имена горняков, по словам Чуприяна, навсегда останутся в памяти. «Горноспасатели, как и шахтеры, выполняли свой долг до конца», — подчеркнул врио главы МЧС.

Ранее в министерстве подтвердили гибель 52 человек в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. В результате взрыва скончались 46 горняков и 6 горнопасателей. Все погибшие спасатели МЧС будут будут награждены Орденами мужества посмертно.

О ЧП на шахте стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последней информации, пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели горняков на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.