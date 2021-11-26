Женщина приняла победу в лотерею за розыгрыш и чуть не лишилась миллионов рублей

Женщина из Австралии не поверила, что выиграла в лотерею, и чуть не выбросила билет

В Австралии молодая женщина получила в подарок выигрышный лотерейный билет, приняла его за розыгрыш возлюбленного и чуть не лишилась 260 тысяч австралийских долларов (более 13 миллионов рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

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Женщина из Мельбурна, имя которой не называется, получила несколько билетов лотереи Live the Life в подарок от своего бойфренда. Она стерла защитный слой одного из билетов и увидела, что стала обладательницей крупной суммы, однако подумала, что возлюбленный решил ее разыграть, и выбросила билет в мусор.

Позже она все-таки спохватилась, перерыла мусорное ведро и достала билет. Тем не менее молодому человеку пришлось еще трижды прочитать женщине инструкцию на обратном стороне счастливого билета вслух, прежде чем она оправилась от шока и поняла, что действительно стала победительницей.

По условиям лотереи, человек с выигрышным билетом будет получать по одной тысячи австралийских долларов (более 53 тысяч рублей) каждую неделю в течении пяти лет. Женщина призналась, что до сих пор не очень верит в такую удачу. «Я не уверена, что буду делать с деньгами — все еще прихожу в себя. Думаю, мы должны обязательно купить дом», — сказала она.

Ранее сообщалось, что семья из американского штата Айова лишилась крупного выигрыша из-за забывчивости. Билет, который принес бы победителю 100 тысяч долларов США (более 7,4 миллиона рублей) оставили в машине, а когда вспомнили о нем, срок получения выигрыша уже истек.