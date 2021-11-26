Медведь растерзал юношу на чайной плантации и был убит разъяренной толпой

В индийском штате Западная Бенгалия разъяренная толпа убила медведя, который незадолго до этого растерзал 18-летнего юношу. Об этом сообщает Dynamite News.

Как сообщил СМИ сотрудник лесной охраны округа Джалпайгури, молодой человек Динеш Кхалхо приехал в родную деревню Метэли из города Награката, чтобы навестить больного отца.

После встречи с родственниками, он отправился прогуляться на популярные у туристов чайные плантации недалеко от поселка, где его обезображенное тело через некоторое время было обнаружено местными жителями. Они вызвали сотрудников полиции и лесной охраны, однако вскоре заметили крупного гималайского медведя, бродящего в окрестностях. Селяне набросились на хищника и забили его насмерть. Прибывшие на место полицейские и лесники не смогли остановить расправу над животным.

Представитель Департамента лесного хозяйства штата сообщил, что в регионе случаются нападения леопардов и диких слонов на людей, однако нападения медведей ранее не фиксировались. Он предположил, что хищник спустился на плантации с близлежащих холмов.

«Помимо леопардов и слонов, теперь и медведи стали забредать в населенные пункты. Это происходит из-за массовой вырубки лесов в Северной Бенгалии», — прокомментировал ситуацию местный биолог.

Гималайские медведи обитают на территории Евразии от южного побережья Каспийского моря до Японских островов. Самцы этого вида достигают 170 сантиметров в длину и могут весить до 140 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Канаде черный медведь барибал растерзал сотрудницу вертолетной компании. Коллегам погибшей удалось быстро отогнать животное, но спасти женщину медики не смогли.