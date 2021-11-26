Самолет с главой МИД Швейцарии сядет в Москве из-за технических неполадок

Летевший в КНР самолет с главой МИД Швейцарии из-за неполадок совершит посадку в Москве

Самолет с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, летевший в КНР, из-за технических неполадок совершит посадку в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из-за технических проблем самолет Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай», — говорится в сообщении швейцарского правительства.

27 октября стало известно, что Швейцария присоединяется к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины». В тот же день еще восемь граждан России включили в список санкций, которые ввели из-за «аннексии Крыма».

