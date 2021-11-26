Самолет с главой МИД Швейцарии незапланированно сел в Москве

РИА Новости: самолет с главой МИД Швейцарии, летевший в Китай, приземлился в Москве

Самолет с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, летевший по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, незапланированно приземлился в России. Маршрут изменили из-за технических проблем, отмечает РИА Новости.

По словам источника агентства, сейчас самолет находится в московском аэропорту «Домодедово».

О том, что судно перенаправили в Москву, ранее сообщили в швейцарском правительстве. Перед этим он вернулся в аэропорт вылета «Толмачёво». «[В Москве] проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай», — говорится в сообщении швейцарского правительства.

27 октября стало известно, что Швейцария присоединяется к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины». В тот же день еще восемь граждан России включили в список санкций, которые ввели из-за «аннексии Крыма».

