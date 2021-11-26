Смоленскому музею передали редкую монету времен княгини Ольги

Смоленскому государственному музею-заповеднику передали в дар редкую монету времен княгини Ольги, выкупленную у частного коллекционера. Об этом сообщает ГТРК «Смоленск».

Уточняется, что монете почти 11 веков. Она была изготовлена в подражание арабским дирхамам. На ней с двух сторон изображены равноконечные христианские крестики. Всего в мире шесть таких монет.

В музее она оказалась благодаря историку Вячеславу Кулешову. Он увидел монету в нумизматической базе и организовал сбор средств. Более 90 человек помогли ему собрать порядка 100 тысяч рублей, после чего артефакт стал экспонатом музея.

«Два сквозных отверстия, на этом участке. Это значит, что она крепилась специальной петелькой на ожерелье, на веревку. Наиболее вероятно, что после момента своей чеканки и до момента упокоения в земле или утраты на Берегу Западной Двины, как минимум у двух владельцев была подвеской, заменяющей современные крестики», — отметил Кулешов.

Заместитель директора Смоленского государственного музея-заповедника Максим Кузнецов назвал монету ценным вкладом. Он также поблагодарил всех, кто участвовал в акции по сбору средств.

