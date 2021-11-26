Для семей с детьми предложили увеличить налоговый вычет

В Госдуме предложили увеличить на миллион рублей налоговый вычет при покупке жилья

В Госдуме предложили на миллион рублей увеличить размер налогового вычета при покупке жилья для семей с детьми. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.

Инициатива депутата предполагает, что размер вычета увеличится на указанную сумму за каждого ребенка. Из нее можно будет вернуть 13 процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ). На данный момент сумма, из которой можно получить вычет, не должна превышать два миллиона рублей.

Свое предложение Сухарев объяснил стремлением поддержать супругов, воспитывающих детей, отметив, что «создание условий для всестороннего развития детей является основой государственной политики в области поддержки семей».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила запретить лишать единственного жилья семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. При оформлении сделок с жильем банкам необходимо будет учитывать платежеспособность клиентов.