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Российских полицейских задержали за взятку в 300 тысяч рублей от наркоторговки

МВД: в Красноярске двух полицейских задержали за получение взятки в 300 тысяч рублей
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске в отношении двух полицейских, подозреваемых в получении взятки в 300 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, в сентябре 2020 года полицейские задержали местную жительницу, которая торговала наркотиками. По предварительной договоренности они согласились взять у родственника задержанной 300 тысяч рублей. Получив деньги, полицейские не стали заводить на женщину уголовное дело.

Факт получения взятки выявили оперативники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю. На задержанных возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»). Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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