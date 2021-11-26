Раскрыты способы отличить ложь от правды в интернете

«Лента.ру» запустила для пользователей «Одноклассников» конкурс по выявлению фейков в сети

«Лента.ру» запустила в соцсети «Одноклассники» конкурс, в котором предложила пользователям распознать реальные новости среди фейковых инфоповодов. Конкурс приурочен ко Всемирному дню информации.

В рамках акции пользователи должны отличить ложные сведения от правды — специально для этого «Лента.ру» подготовила короткий обучающий видеоролик про фактчекинг. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо ознакомиться с постом, правильно ответить на вопрос и написать в комментариях фразу «Я участвую».

Позднее среди участников конкурса случайным образом будут выбраны трое победителей, которые получат эксклюзивный фирменный мерч «Ленты.ру». Также пользователям «Одноклассников» будут доступны фирменные рамки с шапочкой из фольги для защиты от всемирного заговора.