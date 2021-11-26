Мужчина вернул в IKEA купленную 60 лет назад мебель

Швед сдал книжный шкаф, приобретенный в 1965 году в первом магазине сети IKEA

Швед вернул в IKEA книжный шкаф, купленный в первом магазине сети в 1965 году. В рамках кампании #BuyBackFriday (в России — #ВотЭкоПятница) 60-летней мебели найдут нового хозяина, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Мужчина по имени Бенгт сдал шкаф в отличном состоянии, несмотря на длительный срок эксплуатации. Владелец даже сохранил оригинальный рукописный чек о приобретении комплекта мебели. «В октябре 1965 года мы с моей будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте с целью найти книжный шкаф, который прослужил бы нам много лет», — рассказал Бенгт.

По словам мужчины, мебель выдержала три переезда и использовалась не только для хранения книг, но и для посуды, фотоальбомов и даже телевизора. Столь долгую службу шкафа Бент объяснил бережным отношением — чтобы поддерживать его хорошем состоянии, швед смазывал дверцы маслом и часто протирал пыль.

IKEA проводит кампанию #BuyBackFriday во время распродаж, приуроченных к «Черной пятнице». Компания принимает старую мебель и возвращает участникам акции до 60 процентов от ее стоимости. Далее товары либо выставляют со скидкой в специальном отделе магазина, либо сдают на переработку. Таким образом IKEA пытается бороться с перепотреблением и прививает покупателям экологичный образ жизни.

Аналогичную цель преследуют и некоторые испанские компании, организовавшие «Зеленую пятницу». В рамках инициативы часть фирм закроет свои магазины, чтобы уберечь жителей страны от лишних покупок и остановить антропогенное влияние на природу. Другие производители заплатят больше за переработку бывших в употреблении товаров.

