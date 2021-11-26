Путин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви

Президент России Владимир Путин подарил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну оливковые ветви как символ урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Слева от меня видите наш подарок от меня армянским друзьям и азербайджанским друзьям: оливковая ветвь, которая символизирует мир и благополучие», — сказал Путин и подчеркнул, что надеется на исполнение договоренностей, которые помогут создать условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе.

В пятницу, 26 ноября, прошла трехсторонняя встреча президента России, премьер-министра Армении и лидера Азербайджана. Переговоры продлились почти три часа. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.