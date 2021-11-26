В ООН заявили о влиянии отмены антиковидных ограничений на туризм

Во Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) заявили, что постепенное снятие антиковидных ограничений оказывает существенное влияние на восстановление туризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ВТООН, в настоящий момент около 21 процента всех направлений мире остаются закрытыми для туристических поездок. Еще 25 процентов — открыты частично.

«Тенденция к тому, что различные направления применяют основанные на фактических данных подходы к ограничениям, отражает изменения в характере пандемии и способствует восстановлению доверия к путешествиям», — говорится в сообщении организации.

