Задержанные инспекторы проводили проверку в шахте «Листвяжная» неделю назад

Задержанные сотрудники Ростехнадзора были с проверкой в шахте «Листвяжная» неделю назад

Задержанные после трагедии в «Листвяжной» в Кузбассе инспекторы Ростехнадзора проводили проверку в шахте неделю назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генпрокурора России.

Когда спасатели уже были на месте, все местные слышали, что в 15:44 произошел второй взрыв. Через полчаса Цивилев [губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев] объявил, что работы приостановлены из-за загазованности. Никто про второй хлопок не говорил, но все местные уже все знали. Александр Ильчук подземный электрослесарь

В отношении двух сотрудников Ростехнадзора возбудили дело по части 3 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В результате трагедии в кузбасской шахте погибли 52 человека, среди них было шесть горноспасателей. Пострадали, по последним данным, 63 горняка.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. После приостановки спасательных работ накануне военизированные части продолжили работу утром 26 ноября — они занимаются изоляцией участков горных выработок и заполняют его метаном, чтобы снизить опасность взрыва.