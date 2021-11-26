Выпускник университета вышел на улицу с табличкой и быстро нашел хорошую работу

В Лондоне 24-летний выпускник Хайдер Малик нашел хорошую работу за несколько часов с помощью объявления, написанного на табличке. Об этом сообщает MyLondon.

Малик окончил Мидлсекский университет и получил диплом факультета банковского дела и финансов. Он начал поиск работы в самом начале пандемии и проходил собеседования в Zoom. Однако, по словам молодого человека, попытки не приносили результата, потому что формат видеозвонка не позволяет кандидату на вакансию полностью раскрыться.

Когда ограничения сняли, лондонец решил купить доску, написать на ней информацию о своем образовании, желаемую должность и прикрепить QR-коды, отсканировав которые можно было быстро получить доступ к его резюме и профилю на LinkedIn. Так он надеялся получить работу. 2 ноября Малик взял доску, вышел на улицу и отправился с ней в деловой квартал в восточной части Лондона Кэнэри-Уорф.

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В 6:45 утра молодой человек прибыл в Кэнэри-Уорф, поставил табличку и стал ждать реакции от прохожих. «Первые пять или десять минут я нервничал, потому что стоял там с пустыми руками. Мне было очень неловко. Я не знал, что я делаю, мне казалось это очень странным. У меня в сумке были все мои резюме. Я стоял там с пустыми руками, пытаясь смотреть на людей и надеясь познакомиться с ними, вместо того чтобы проявить инициативу и заговорить», — рассказал Малик.

Спустя некоторое время лондонец осмелел и начал желать проходящим мимо людям доброго утра, и вскоре они сами стали к нему подходить и давать визитки и номера телефонов. Один из них, Эммануэль, опубликовал фотографию Малика с табличкой в интернете. Он признался молодому человеку, что мечтал сделать нечто подобное раньше, но испугался.

Уже в 9:30 Малик получил первое сообщение от потенциального работодателя с приглашением прийти на собеседование в 10:30. Через несколько дней лондонца пригласили на второе интервью, а пятого ноября предложили работу. По словам выпускника, все это время его телефон разрывался от звонков с различными предложениями, и все это случилось благодаря Эммануэлю, которого Малик пригласил на обед, чтобы лично сказать спасибо.

Ранее сообщалось, что бездомный из английского города Уэйкфилд, графство Уэст-Йоркшир, обрел крышу над головой благодаря честности и откровенной надписи на табличке. В тексте он рассказал, что не употребляет наркотики и алкоголь, а просто ищет работу.