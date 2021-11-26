Популярный ведущий высмеял необычное блюдо блогера

Популярный британский шеф-повар и ведущий кулинарной программы «Адская кухня» Гордон Рамзи высмеял необычное блюдо, приготовленное блогером с ником @foodmadesimple. Шоумен посвятил рецепту кулинара ироничную песню, в которой попросил его прекратить готовить. Ролик Рамзи опубликовал в TikTok, однако многие зрители не согласились с его мнением о блюде.

Рамзи снял дуэт с @foodmadesimple и посмеялся над его рецептом. В ролике, который высмеял телеповар, блогер приготовил запеканку из ингредиентов традиционного английского завтрака. Мужчина уложил слоями в противень бекон, тосты, сосиски, колбасу и грибы. Повар также залил некоторые слои взбитыми яйцами. Блогер отправил блюдо в духовку и после того, как оно было готово, украсил его колбасками.

Однако Рамзи в видео нахмурился при виде блюда. Он высказал свое мнение с помощью песни: «Пожалуйста, прекрати готовить, ведь на тебя все смотрят, и это [блюдо] похоже на кучку…» — спел блогер, не закончив фразу. В описании ролика он также пошутил о том, что, возможно, в будущем станет певцом.

Видео шеф-повара собрало больше пяти миллионов просмотров. Многие комментаторы положительно оценили вокальные способности ведущего. «Пение зачетное», — высказался @akshith.kac. Другие юзеры не согласились с мнением Рамзи о рецепте блогера. «Как по мне, [блюдо] выглядит вкусно», «Честно говоря, выглядит не так уж плохо», — написали они.

В июле стало известно, что Гордон Рамзи пришел на свадьбу и рассердил молодоженов. Ведущий использовал пляж, где проходило бракосочетание, в качестве съемочной площадки для своей программы. Жених с невестой заявили, что из-за этого во время торжества ощущали себя статистами на шоу.