Популярная рэперша показала растяжки на теле на снимке без ретуши

Популярная рэперша Меган Пит, более известная как Megan Thee Stallion, показала несовершенства своего тела на фото без ретуши и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

26-летняя знаменитость снялась в черном слитном купальнике марки Fashion Nova с вырезами, оголяющими ее живот и спину, который также украшен деталью в виде цепи в области декольте. На размещенных кадрах хип-хоп-исполнительница позирует спиной и боком к фотографу, демонстрируя растяжки и неровности кожи на снимках без какой-либо обработки.

Известно, что публикация Megan Thee Stallion приурочена к распродаже, которая состоится на сайте бренда в пятницу, 26 ноября. «Осталось несколько часов до скидок в честь "черной пятницы"», — подписала она серию снимков, которая набрала 2,6 миллиона лайков.

Подписчики поблагодарили певицу за честность в комментариях. «Королева», «Ты выглядишь потрясающе», «Шикарная фигура», «Я тебя обожаю», «Что за красотка?», «Спасибо тебе за демонстрацию реального тела!», «Какая же ты настоящая и шикарная», — высказывались поклонники.

Ранее в ноябре австралийская блогерша Карина Ирби показала целлюлит на фото без ретуши. Девушка была запечатлена на пляже. Она надела раздельный купальник голубого цвета, состоящий из стрингов и кроп-топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии.