По Amazon ударили «мятежные» активисты

Работу складов крупнейшей мировой компании в сфере интернет-торговли Amazon в Европе в «черную пятницу» блокируют климатические активисты, пишет Reuters. По мнению участников группы Extinction Rebellion («Мятеж против вымирания»), подобные распродажи являются ударом по экологии.

«"Черная пятница" воплощает собой культуру сверхпотребления, которая неуместна в том случае, если мы хотим, чтобы планета была пригодна для жизни», — заявили активисты, которым удалось заблокировать 13 складов компании в Великобритании, а также в Германии и Нидерландах. Они выступили со слоганами «"Черная пятница" эксплуатирует людей и планету» и «Рост бесконечен, планета — нет».

Они также обвинили Amazon в том, что она выбрасывает в атмосферу больше углерода, чем целая страна средних размеров, а также помогает компаниям, использующим «вредное» ископаемое топливо. В самом интернет-гиганте утверждают, что привержены целям по достижению углеродной нейтральности и поддерживают малый бизнес в Британии, который использует их площадку для продажи своих товаров.

Экологические активисты оказались не единственной проблемой Amazon. Профсоюзы в Европе призвали работников складов и служб доставки к забастовкам против низких зарплат. В Германии, крупнейшем для компании рынке после США, профсоюз работников торговли сообщил, что около 2500 сотрудников бастовали в трех городах страны. Во Франции один из главных профсоюзов также призвал к забастовкам, призывы к честной оплате труда распространили и в Италии.

Ранее в ноябре Amazon уличили в продаже наркотиков: руководителям подразделения India предъявили обвинения по делу о предполагаемой контрабанде запрещенных веществ. По оценкам индийских правоохранителей, через сайт онлайн-магазина Amazon было продано около одной тонны марихуаны примерно на 148 тысяч долларов. «Нам сообщили об этой проблеме, и в настоящее время мы разбираемся в ней», — заявили в Amazon.