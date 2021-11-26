Российский Красный Крест начал сбор средств для пострадавших на шахте в Кузбассе

Российский Красный Крест начал сбор средств для пострадавших и семей погибших в Кузбассе

Российский Красный Крест начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при аварии на шахте в Кемеровской области. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк.Онлайн», банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение «ВТБ Онлайн» или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается.

Сбор средств осуществляется в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

«Мы соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии и готовы оказать поддержку нуждающимся. Основными направлениями помощи станут финансовая, а также психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде. Уже сейчас мы запустили централизованный сбор средств для оказания адресной помощи», — сказал Павел Савчук.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Для расходования средств будет создана Специальная комиссия с участием региональных органов власти.

По числу жертв трагедия на Кузбассе уже стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет — с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов на шахте «Распадская» Кемеровской области погиб 91 человек.

Денежные средства можно перевести по ссылке.

Также можно воспользоваться следующими реквизитами:

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

ИНН 7728014523

КПП 772801001

Р/с 40703810900020000089

ПАО Сбербанк г. Москва К/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте «Листвяжная» Кемеровской области.