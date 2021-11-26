«Аэрофлот» начал распродавать авиабилеты за полцены

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начала распродажу билетов по популярным направлениям за полцены в рамках акции «Улетные дни». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте авиаперевозчика.

Так, представители компании объявили, что скидки продлятся в течение трех дней — с 26 по 28 ноября. В этот период пассажиры смогут приобрести авиабилеты тарифа эконом на полеты по стране с 50-процентной скидкой.

При этом указано, что в рамках акции проездные документы будут доступны на перевозки, которые состоятся с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года, за исключением периода новогодних праздников с 25 декабря по 10 января. Предложение действует на рейсы перевозчиков «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

Уточняется, что спецпредложение доступно на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом, Сочи, Краснодаром и другими городами. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее, 25 ноября, в честь ежегодной международной акции «черная пятница» российские авиакомпании анонсировали глобальные скидки на авиабилеты по России и за рубеж. Например, с 26 по 29 ноября перевозчик «Уральские авиалинии» будет предлагать скидки на проездные документы до 50 процентов. Компания «Победа» планирует запуск распродажи билетов от 499 рублей по всем направлениям с вылетом до 31 января 2022 года.