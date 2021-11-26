Советник Байдена обсудил с главой офиса Зеленского ситуацию на границе с РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком «военную активность» на российско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Они обсудили общие обеспокоенности российской военной активностью у украинских границ и жесткую риторику в отношении Украины», — говорится в тексте.

Также советник президента США Джо Байдена и глава офиса украинского президента Владимира Зеленского согласились, что все стороны должны преследовать дипломатические усилия для деэскалации напряженности. Кроме того, Салливан подтвердил приверженность США «территориальной целостности и суверенитету Украины».

22 ноября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, будто Россия готовится напасть на Украину и стягивает войска к границе. Вскоре об этом же написало издание Bloomberg со ссылкой на источники в американских спецслужбах. Россия опровергла все обвинения Украины и США в провокациях в Донбассе, добавив, что сообщения о подготовке войск — ложь.