Родным погибших в «Листвяжной» купят жилье и дадут по миллиону рублей

«СДС-Уголь» купит семьям погибших в «Листвяжной» жилье и выплатит по миллиону рублей

Компания «СДС-Уголь» выплатит по миллиону рублей всем близким родственникам погибших в результате взрыва и пожара в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области и приобретет жилье для них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Кроме того, «СДС-Уголь» выплатит каждому пострадавшему в результате аварии в шахте по два миллиона рублей.

Помимо компании «СДС-Уголь», деньги семьям погибших пообещали выплатить власти Кемеровской области (по 250 тысяч рублей) и Фонд социального страхования (по миллиону рублей).

О ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» стало известно утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, еще 63 пострадали.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).