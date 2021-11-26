Россиян предупредили о подорожании смартфонов

«Известия»: цены на смартфоны в 2022 году могут вырасти на 17%

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти на 15-17 процентов. Об этом пишут «Известия».

Такой прогноз изданию дал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин. При этом, добавили аналитики Mobile Research Group, уже в первом квартале следующего года рост может составить 10 процентов.

Подорожание электроники эксперты связывают с нехваткой комплектующих, а также с общемировыми проблемами логистики.

25 ноября сообщалось, что в 2022 году вырастут цены на автомобили. При этом, по словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, ситуация не изменится как минимум до середины, а может и до конца 2022 года из-за дефицита микрочипов и обрушившейся логистики. Он отметил, что если в следующем году цены останутся на уровне текущего года, «то это будет просто счастье». Однако, скорее всего, стоимость автомобилей вырастет на 10-20 процентов, считает он.

