Российского полицейского заподозрили в пытках задержанного электрошокером

В Красноярском крае российского полицейского заподозрили в пытках задержанного россиянина. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, 27 октября оперативник отдела полиции города Канск вместе с участковым задержали подозреваемого в краже жителя Лесосибирска. После этого оперативник повез мужчину в отдел, но по пути остановился в лесу и избил его, а также нанес ему не менее 40 ударов электрошокером.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Как уточнила Арбузова, в настоящее время бывший полицейский арестован и отправлен на время расследования в СИЗО. Что касается участкового, то он проходит по делу в качестве свидетеля, следствие устанавливает сейчас его роль.

Ранее в ноябре стало известно, что краснодарский полицейский пытался переспать с нарушительницей ПДД вместо выписки штрафа, но в итоге ему пришлось ограничиться взяткой в 15 тысяч рублей.