Обманувших россиян на 100 миллионов рублей мошенников поймала полиция

Полиция Москвы поймала мошенников, обманувших более 50 клиентов на 100 миллионов рублей

Полиция Москвы поймала мошенников, которые обманули россиян на 100 миллионов рублей — всего в деле 11 подозреваемых. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники создали компанию, которая якобы помогала внести изменения в кредитные истории граждан и получить кредиты или займы на выгодных условиях. На самом деле реальной возможности повлиять на кредитные истории преступники не имели — они лишь заключали с клиентами договоры, а после получения оплаты переставали выходить на связь.

По оперативной информации, в деле более 50 пострадавших, а ущерб от действий злоумышленников превысил 100 миллионов рублей.

В какой-то момент мошенники попали в поле зрения ГУЭБиПК полиции Юго-Западного административного округа столицы. Лидер группировки и десять рядовых участников задержаны, по местам их жительства проведены обыски, изъяты деньги, компьютеры и различные документы.

