Заместитель Эрдогана включил Россию в число тюркских государств

Заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым заявил, что число членов Организации тюркских государств будет увеличиваться, и туда обязательно следует войти России и Китаю. Цитату приводит издание Aydinlik.

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Фактически он включил их в число тюркских государств. В настоящий момент в Организацию тюркских государств (ранее называлась Совет сотрудничества тюркоязычных государств) входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

Как отмечает Telegram-канал «Повестка дня Турции», на такие слова уже отреагировал ряд изданий. Так, турецкая газета YeniÇağ, оппозиционная властям страны, прокомментировала слова заместителя президента Реджепа Тайипа Эрдогана так: «Смотрите, с кем Йылдырым собирается построить Туран!»

17 ноября в сети появилась фотография, на которой запечатлены Эрдоган и лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели с картой «тюркского мира». В нее оказались включены порядка 20 российских регионов. По словам лидера ПНД, в «тюркский мир» входят южные регионы России, в числе которых Крым, Ростовская область, часть Северного Кавказа и Восточной Сибири.