Эрдогану подарили карту «Турецкого мира» с российскими регионами

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Тайипу Эрдогану карту «Тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов. Фотография двух политиков с подарком опубликована на официальной странице партии в Facebook.
По версии Бахчели, в «Турецкий мир» входят южные регионы России — Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа — а также Восточная Сибирь.
Также на карте изображен ряд других стран. В частности, красным цветом отмечены территории Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая окрашены оранжевым и желтыми цветами.
При этом, ни Эрдоган, ни Бахчели каких-либо заявлений относительно карты не сделали.
В июле глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Турцию быть последовательной в своей политике и признать Крым частью России.