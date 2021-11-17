Эрдогану подарили карту «Турецкого мира» с российскими регионами

Лидер ПНД Бахчели вручил Эрдогану карту «Турецкого мира», включив в нее российские регионы

Лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Тайипу Эрдогану карту «Тюркского мира», в который оказались включены порядка 20 российских регионов. Фотография двух политиков с подарком опубликована на официальной странице партии в Facebook.

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По версии Бахчели, в «Турецкий мир» входят южные регионы России — Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа — а также Восточная Сибирь.

Также на карте изображен ряд других стран. В частности, красным цветом отмечены территории Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и Туркмении. Часть Балкан и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая окрашены оранжевым и желтыми цветами.

При этом, ни Эрдоган, ни Бахчели каких-либо заявлений относительно карты не сделали.

В июле глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал Турцию быть последовательной в своей политике и признать Крым частью России.