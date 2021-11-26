В российской школе учительница провела игру на раздевание с учениками

Astv.ru: в школе Сахалина учительница сыграла с учениками на раздевание

В одной из сельских школ Сахалина во время урока преподаватель сыграла с детьми в «камень, ножницы, бумага» на раздевание. Об этом astv.ru сообщила мать одного из подростков.

Инцидент произошел еще в октябре в селе Пензенское Томаринского района. «Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили», — рассказала женщина.

В министерстве образования Сахалинской области заявили, что со школьниками работает психолог. С родителями восьмиклассников, участвовавших в игре, провели собрание, на котором большинство признало поведение учителя недопустимым. Преподаватель вскоре после этого уволилась.

Региональная прокуратура начала проверку по данному инциденту. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка исполнению законодательства об образовании и основных гарантиях прав ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее учительницу гимназии в удмуртском селе Красногорское обвинили в избиении школьников. предположительно от действий педагога пострадали шесть детей младшей школы.