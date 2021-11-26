МВФ рассказал о попытках Украины разрешить спор с Россией на миллиарды долларов

Международный валютный фонд (МВФ) рассказал о попытках Украины разрешить спор с Россией на три миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации о текущем состоянии украинской экономики.

В документе, среди прочего, говорится о еврооблигациях, которые были приобретены Фондом национального благосостояния (ФНБ) России и не были погашены Украиной в конце 2015 года. При этом, утверждает МВФ, Киев «продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией», взаимодействуя с Германией, которая в прошлом выступала как посредник в этом вопросе, отмечается в докладе.

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В конце 2015 года российский Минфин сообщил, что Киев не осуществил платеж в счет погашения долга. До этого правительство Украины ввело мораторий на выплату Москве трех миллиардов долларов по выпущенным в 2013 году еврооблигациям. Этот шаг российские власти оценили как официально признанный дефолт и заявили, что будут добиваться выплаты долга через суд.

«Добросовестными усилиями» МВФ считает то, что Украина никогда не снимала с повестки предложение к России обменять старые евробонды на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20 процентов. Россия купила украинские евробонды на три миллиарда долларов в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось это делать.

24 ноября Украина получила транш от МВФ на 500 миллионов долларов по программе stand-by в размере 500 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ). Речь идет об эквиваленте 699 миллионов долларов США. Средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

Новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом пять миллиардов долларов совет управляющих МВФ одобрил летом 2020 года, Киеву уже направлено более двух миллиардов. Исполнительный совет МВФ раскрыл требования, которые обязались выполнить украинские власти ради получения транша в 700 миллионов долларов. Речь идет в том числе об обеспечении независимости центрального банка и изменениях в политике регулятора.